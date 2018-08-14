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ABD Maslahatgüzarı, Brunson'ı ziyaret etti

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, Rahip Brunson'ı ziyaret etti. Serbest kalsın çağrısını yineledi.

AA | 14.08.2018 - 17:50..
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ABD Maslahatgüzarı, Brunson'ı ziyaret etti

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve tutukluluğu "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'a ziyarette bulundu.

Brunson'ın çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı evine gelerek yaklaşık 1 saat kalan Hovenier, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, davayla ilgili Türk yetkililere çağrılarını devam ettirdiklerini belirtti.

"BU DAVALAR GECİKMEDEN SONLANSIN"

Hovenier, şunları söyledi: "Türk yetkililere çağrımızı devam ettiriyoruz. Bu davayla ilgili ve haksızca tutuklu kalan Amerikalılarla ilgili çağrımızı yineliyoruz. Bu davaların gecikme olmaksızın, adil ve şeffaf bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Benim hükümetimin isteği budur."

ABD Maslahatgüzarı, Brunson'ı ziyaret etti


İzmir'de FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ın avukatı, bugün müvekkilinin ev hapsinin ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeye ikinci kez itirazda bulunmuştu.

ABD Maslahatgüzarı, Brunson'ı ziyaret etti VİDEO

ABD Maslahatgüzarı, Brunson'ı ziyaret etti

ABD Maslahatgüzarı, Brunson'ı ziyaret etti


ABD Maslahatgüzarı'nın ziyareti esnasında Papaz Brunson'la aynı sokakta oturanlar balkona Türk bayrağı astı.

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