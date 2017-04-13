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ABD nükleer dışındaki en büyük bombasını Afganistan'a attı

ABD Savunma Bakanlığı, ordunun Afganistan'da cephaneliğinde bulunup nükleer dışındaki en güçlü bombayı kullandığını duyurdu.

13.04.2017 - 21:38
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ABD nükleer dışındaki en büyük bombasını Afganistan'a attı

Sputniknews'in haberine göre, Pentagon, 'tüm bombaların anası' olarak tanınan GBU-43/B bombasını ülkenin doğusundaki Nangarhar bölgesinde, geniş bir DEAŞ'lı gruba karşı kullandığını duyurdu.

"DEAŞ'IN SAKLANDIĞI MAĞARALAR VURULDU"

Pentagon, bombanın DEAŞ'ın saklanmak için kullandığı bir dizi mağarayı imha etmek için kullanıldığını belirtti. Açıklamada, "Afganistan'daki ABD güçleri, yerel saatle 19.32'de Nangarhar bölgesinin Aşin mevkiinde IŞİD'in bir dizi tüneline karşı müdahalede bulundu" denildi.

ABD nükleer dışındaki en büyük bombasını Afganistan'a attıFOTOĞRAF: GBU-43/B bombasının Afganistan topraklarına gönderildiği an

ABD Merkez Kuvvetler komutanlığı (CENTCOM), bombayı bölgede bulunan ABD ve Afgan güçlerine minimum risk oluşturacak biçimde planlayarak kullandıklarını vurguladı. CENTCOM, sivillerin zarar görmemesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını kaydetti.

​İLK KEZ MUHAREBEDE KULLANILIYOR

2003 yılında hizmete sokulan GBU-43/B konvansyonel olmayan bomba, üretildiği zaman dünyanın en güçlü nükleer olmayan silah olarak tasarlanmıştı. İlk kez bir muharebede kullanılan bomba, MC-130 jetinden atıldı.

ABD nükleer dışındaki en büyük bombasını Afganistan'a attı

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