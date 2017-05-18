ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Suriye'yi vurdu

ABD koalisyon sözcülüğünün de doğruladığı hava saldırısında, iki Amerikan uçağı, çatışmasızlık bölgesini ihlal ettiği iddia edilen askeri araçların üzerine, "geri dönmelerini sağlamak amacıyla güç gösterisi" için gönderildi.

ASKERİ ARAÇLAR BOMBALANDI

Koalisyon yetkililerinin açıklamasına göre, araçların durmaması üzerine gönderilen iki uçak, askeri araçları bombaladı. Dün gece An Tanf'a doğru hareketlenen, Suriye'ye ait 20 askeri aracın tespit edildiği, bu araçlardan 13'ünün çatışmasızlık bölgesi sınırına girdikleri belirtildi.