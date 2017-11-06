ABD polisi sarhoş taraftarı yumrukladı

Olay ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde yaşandı. Miami Hurricanes-Virginia Tech mücadelesinde sarhoş taraftarı stattan çıkarmak isteyen polis memurları ile kadın arasında tartışma yaşandı.

KARGA TULUMBA GÖZALTI

Kadının yanına giden polisler önce onu durdurmaya çalıştı, ancak sarhoşluğun etkisiyle kendinde olmayan kadın taşkınlık çıkarttı. Bunun üzerine polisler kadını kaldırdı, bacaklarından çekiştirerek karga tulumba gözaltına aldı.

Stattan dışarı çıkartılmaya çalışılan kadın kendinsinin bırakılması, canının acıdığı yönünde polisleri uyardı, ancak polisler oralı bile olmadı.

Miami'de polis taraftarı yumrukla gözaltına alıyor VİDEO

YUMRUKLU MÜDAHALE

Bunun üzerine kadın, polisin kendisini bırakması için memura eliyle vurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kadının kendisine vurmaya çalıştığını fark eden polis, kadının suratına sert bir yumruk attı. Acıyla bağıran kadın daha sonra polisler tarafından aynı şekilde dışarı çıkartıldı ve gözaltına alındı.

Polislerin sert müdahalesi eleştiri konusu olurken kadın hakkında işlem başlatıldı.