taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.305
USD
3,7434
EURO
4,4800
ALTIN
158,82
PETR
67,8300

ABD polisi yoldan geçen geyiği vurdu

Anayola doğru ilerleyen polis aracının önüne çıkan geyiği soğukkanlılıkla öldürdü.

İHA | 09.01.2018 - 03:53..
  1. Haberler
  2. Dünya

Amerika Birleşik Devletleri’nde anayola doğru ilerleyen polis aracının önüne geyik çıktı

Polis, geyiğin çekilmesi için sirenini ve kornasını kullansa da adeta büyülenmiş gibi olan hayvan hareket etmedi.

ABD polisi yoldan geçen geyiği vurdu

ETRAFINA BAKIP GEYİĞİ VURDU

Diğer taraftan geçmek yerine aracından inen polis, etrafında kimsenin olup olmadığına baktıktan sonra silahı çekip soğukkanlıkla geyiği vurdu.

ORADA OLAN BİRİ TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Zavallı geyik yığıldığı yerde can verirken, o anlarda orada bulunan birinin kamerasına yansıdı.

Amerikan polisi geyiğe böyle kıydı

İlginizi Çekebilir
Husiler tehdit etti: Kızıldeniz'i kapatırız
Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Samad, siyasi çözüm olmazsa Kızıldeniz'deki uluslararası deniz taşımacılığını engelleyeceklerini söyledi.
İngiltere'de kabine değişikliği
İngiltere Başbakanı Theresa May, Bakanlar Kurulunda değişikliğe giderken, 5 önemli bakan koltuklarını korudu.
Fotoğraflarını paylaşan annesini dava etti
İtalya'da yaşanan olayda, oğlunun fotoğraflarını izinsiz sosyal medyada paylaşan anne suçlu bulundu.
Ren Nehri'nin yüksekliği kritik düzeyi geçti
Almanya'da aşırı yağışlardan dolayı Ren Nehri'nin yükselmesi, nehir çevresindeki yerleşim birimlerindeki insanları su baskınlarına karşı endişelendiriyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ren Nehri'nin yüksekliği kritik düzeyi geçti

Ren Nehri'nin yüksekliği kritik düzeyi geçti

22
Cüneyt Çakır: Avrupa'dan hakemlik teklif ettiler

Cüneyt Çakır: Avrupa'dan hakemlik teklif ettiler

8
Barcelona'nın yeni transferi Coutinho 3 hafta yok

Barcelona'nın yeni transferi Coutinho 3 hafta yok

3
Ambulans şoförü hastayı sırtında 500 metre taşıdı

Ambulans şoförü hastayı sırtında 500 metre taşıdı

16
Rusya: Suriye'de üslerimize 13 silahlı İHA ile saldırıldı

Rusya: Suriye'de üslerimize 13 silahlı İHA ile saldırıldı

4
Fotoğraflarını paylaşan annesini dava etti

Fotoğraflarını paylaşan annesini dava etti

0
İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimlerinin bilançosu

İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimlerinin bilançosu

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM