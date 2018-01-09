ABD polisi yoldan geçen geyiği vurdu

Amerika Birleşik Devletleri’nde anayola doğru ilerleyen polis aracının önüne geyik çıktı

Polis, geyiğin çekilmesi için sirenini ve kornasını kullansa da adeta büyülenmiş gibi olan hayvan hareket etmedi.

ETRAFINA BAKIP GEYİĞİ VURDU

Diğer taraftan geçmek yerine aracından inen polis, etrafında kimsenin olup olmadığına baktıktan sonra silahı çekip soğukkanlıkla geyiği vurdu.

ORADA OLAN BİRİ TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Zavallı geyik yığıldığı yerde can verirken, o anlarda orada bulunan birinin kamerasına yansıdı.

Amerikan polisi geyiğe böyle kıydı