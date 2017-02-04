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ABD Rakka'da petrol hedeflerini vurdu

ABD uçakları, Rakka'da terör örgütü DEAŞ’a ait, aralarında petrol rafinerilerinin de bulunduğu hedeflere 20 hava saldırısı düzenledi.

04.02.2017 - 21:40
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ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun, Rakka’da DEAŞ petrolünü hedef aldığı bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, koalisyon uçaklarının Rakka yakınlarında terör örgütü DEAŞ’a ait hedeflere 20 hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

PETROL FİNANSINA DARBE

Açıklamada, DEAŞ’a ait 11 yakıt tankeri, altı petrol varili, üç petrol rafinerisi, bir petrol deposu ile birlikte DEAŞ militanlarınca kullanılan iki mevzi, iki tünel ile bir binanın yok edildiği ve bölgedeki tedarik yollarının tahrip edildiği bilgisine yer verildi.

CENTCOM açıklamasında ayrıca El Bab bölgesinde de üç DEAŞ hedefine saldırı düzenlendiği belirtildi.

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