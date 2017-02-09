ABD: Rusya'ya yaptırımları kaldırmayacağız

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD'nin Kırım sebebiyle Rusya'ya uygulanan yaptırımları kaldırmayı planlamadığını bildirdi.

KIRIM'I TERK ETMESİ GEREKİYOR

Spicer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaptırım konusunda biz 2 paket yaptırıma sahibiz. İlki Kırım sebebiyle uygulanan yaptırımlar. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi bu konuya ilişkin BM'de çok net konuştu ve Rusya Kırım'ı terk etmediği sürece yaptırımların kaldırılmayacağının altını çizdi" ifadesini kullandı.

Öte yandan Spicer, yaptırımların sadece kongrenin onayıyla kaldırılmasını öngören yasa tasarısına ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

SİYASİ ÇIKARLARLA HAREKET EDİYORLAR

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, bu yasa tasarısını hazırlayanların siyasi çıkarlarıyla hareket ettiklerini ve Moskova ile Washington'un ilişkilerinin normale dönmesinden elde edilecek olumlu etkiyi göz ardı ettiklerini belirtti.