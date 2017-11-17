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ABD: S-400'ler Türkiye- NATO işbirliğini bozar

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almasını NATO kartıyla engellemeye çalışıyor.

17.11.2017 - 14:42
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ABD: S-400'ler Türkiye- NATO işbirliğini bozar

ABD'li yayın organı Defense News'e konuşan ABD Hava Kuvvetleri Müsteşar Yardımcısı Heidi Grant, Türkiye'ye S-400 sistemleri alımı konusunda tehditvari bir tutumla uyarıda bulundu.

ABD: S-400'ler Türkiye- NATO işbirliğini bozar

S-400 ANLAŞMASI TÜRKİYE VE NATO İŞBİRLİĞİNİ CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLER

Grant, "Eğer Türkiye S-400'leri alırsa, NATO teknolojilerine erişimi kısıtlanır. İleriki aşamada da Türkiye'nin F-35 tipi 5. nesil bombardıman uçaklarını edinme ve kullanma imkanlarına yönelik tedbirler alınabilir." dedi.

S-400 anlaşmasının hayata geçmesinin Türkiye ve NATO arasındaki askeri işbirliğini ciddi şekilde etkileyeceğini kaydeden Grant, NATO stratejisinin S-400 sistemleriyle işbirliğine izin vermediğinin altını çizdi.

ABD NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

Türkiye'nin muhtemel S-400 alımında ABD'nin nasıl bir yol izleyeceğini henüz belirlemediğini de söyleyen Grant, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öncelikle anlaşmanın hayata geçip geçmediğine, gelecekte bir arada nasıl işlev gösterebileceğimize bakacağız. Ancak şu an için S-400 sistemleriyle işbirliği yapamayacağımızı söyleyebilirim."

"F-35 SEVKİYATINDA SORUNLAR YAŞANABİLİR"

S-400'lerin Ankara'nın ilk kez gerçekleştireceği F-35 alımı üzerindeki olası etkisini de detaylandıran Grant, 2018 yılında planlanan Türkiye'ye F-35 sevkiyatıyla ilgili sorunlar çıkabileceğini kaydetti.

Bu arada ABD'li uzmanlara göre Türkiye'nin S-400 sistemlerini ve F-35 uçaklarını bir arada kullanması, Rusya'nın sistemler üzerinden elde edeceği verilerle bombardıman uçaklarının zayıf yönlerini öğrenmesine neden olur ve bu da, F-35'ler için bir felaket anlamına gelir.

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