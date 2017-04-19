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ABD Savunma Bakanı Suudi Arabistan'da

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Ortadoğu ve Afrika turunun ilk durağı Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdulaziz tarafından kabul edildi.

19.04.2017 - 14:32
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda bir araya gelen Kral Selman ile ABD Savunma Bakanı Mattis, savunma alanı başta olmak üzere iki ülke arasındaki stratejik dostluk ilişkilerini güçlendirme yolları ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

23 NİSAN'A KADAR SÜRECEK

Mattis, dün akşam Riyad'a ulaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın bölge ve ABD'nin çıkarları için güvenlik iskeletinin bir ayağı olmaya devam ettiğini söylemişti. ABD Savunma Bakanı, 23 Nisan'a kadar sürecek Ortadoğu ve Afrika turu kapsamında Mısır, İsrail, Katar ve Cibuti'yi de ziyaret edecek.

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