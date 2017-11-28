ABD, Soçi Zirvesi'nden rahatsız oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı, Soçi'de bir araya gelerek Suriye'de yaşananları masaya yatırdı.

ABD, SOÇİ'DEN MEMNUN DEĞİL

3 ülke liderinin gerçekleştirdiği bu zirve ABD'yi rahatsız etti. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'ye çağrıda bulunuldu.

NATO MÜTTEFİKLERİNİN GÜVENLİĞİ...

Soçi Zirvesi'nde yer alamayan ABD'den yapılan açıklamada "İran'la olan ilişkilerinizde NATO müttefiklerinizin güvenliği önceliğiniz olsun" denildi.

"İRAN VE RUSYA, EKONOMİK AVANTAJ SUNAMAZ"

Ayrıca, "İran ve Rusya, Türklere batı ittifaklarındaki ekonomik ve siyasi avantajları sunamaz." ifadeleri yer aldı.