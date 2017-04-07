ABD Suriye rejimini Tomahawk'larla vurdu

ABD Tomahawk füzelerini gönderirken Rusya'nın Suriye'de rejimi korumak için kurduğu savunma sistemleri işe yaramadı. Füzeler başarıyla hedefleri vurdu.

Pentagon Sözcüsü Albay Davis saldırıyla ilgili olarak: “Başkan'ın talimatıyla ABD kuvvetleri, Suriye Hava Kuvvetlerine ait bir üssü yerel saatle 4.45, ABD Doğu Yakası yerel saatiyle 8.45’te seyir füzeleri ile vurdu. Bu füzelerle (üsteki) uçaklar, hangarlar, yakıt ve lojistik destek depoları, güçlendirilmiş uçak sığınakları, mühimmat depoları, hava savunma sistemleri ve radarları vuruldu” açıklamasını yaptı.

"RUS ASKERLERİNİN DE ORADA OLDUĞUNU BİLİYORDUK"

Saldırıyı, “Esed’in dehşet verici saldırısına orantılı” olarak tanımlayan Davis, saldırı öncesinde gün içerisinde Rusya’yı bilgilendirdiklerini ve Rus askerlerinin o üste bulunduğunu bildiklerini söyledi.

Rusların saldırıdan etkilenmemesi için tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Davis, hava üssünün binasını değil sadece üssünü işleyemez hale getirecek unsurları vurduklarını ifade etti.

(FOTOĞRAFLAR: ABD Savunma Bakanlığı Suriye'ye atılan Tomahawk füzelerinin gönderilme anına dair görüntüler paylaştı)

TOMAHAWK FÜZELERİNİN ÖZELLİKLERİ

Tomahawk, tam adı BGM-109 Tomahawk, stratejik bir seyir füzesidir.Bu füzeler havadayken isteğe bağlı olarak gideceği yönü değiştirebiliyor. Ayrıca gönderildiği hedefi tam olarak isabet alıyor. Bu füzelerin ABD dışında bir tek İngiltere'ye satışı yapılmıştır.

ABD'nin bu saldırıda kullandığı füzelerin maliyeti 30 milyon dolar oldu.

EN SON SALDIRI 6 YIL ÖNCE GERÇEKLEŞMİŞTİ

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görev yaptığı dönemde ABD'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyonu en son 6 yıl önce gerçekleşmişti.