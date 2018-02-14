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ABD Suriye'de Rus askerlerini öldürdü

Geçtiğimiz hafta ABD, Deyrizor'a saldıran rejim yanlısı askerlere karşı saldırı gerçekleştirmişti. O saldırıda ölenler arasında, Rusya'nın 40 kişlik paralı askerlerinin de bulunduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 14.02.2018 - 10:41..
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ABD Suriye'de Rus askerlerini öldürdü

ABD ile PYD/PKK'nın kirli ittifakı giderek gün yüzüne çıkıyor. Gün geçtikçe ortaya çıkan yeni gelişmeler, derinleşen ayrıntıları gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz hafta Esad rejimine bağlı 100 kişilik bir ordunun Deyrizor'da PYD/PKK'nın kontrolü altında olan petrol sahalarına saldırdığı belirtilmişti. Ancak bugün ortaya çıkan bir gelişme o grubun içerisinde Rus askerlerinin de bulunduğunu ortaya çıkardı.

ABD Suriye'de Rus askerlerini öldürdü

RUSYA'NIN PARALI ASKERLERİ SURİYE'DE

ABD'nin hava saldırısı gerçekleştirerek YPG'lileri kurtardığı saldırıda ölen kişilerin arasında 40 kişilik bir Rus timi olduğu da ortaya çıktı.

İlk önce iddia olarak çıkan bu iddiaya Savunma Bakanlığı cevap vermese de Rus hükümeti konunun araştırılacağı açıklamasını yapmıştı. Konuya ilişkin en net cevap Rus paraslı askerlerinin bağlı bulunduğu Vagner'den geldi. Kurum; 40 kadar Rus paralı askerinin öldürüldüğünü teyit ederek ABD saldırısında askerlerin hayatını kaybettiği belirtildi.

YPG İLE ÇATIŞAN RUSLARA SALDIRI

Rusya'nın özellikle Esad'ın hakimiyeti altında bulunması gereken alanlarda konuşlanan terör yapıları olan PYD/PKK'ya yönelik hamlesi petrol sahalarının terör birliklerinden temizlenmesine yönelik bir Rus harekatının sinyali olduğu belirtilirken, ABD'nin de bu duruma onay vermezcesine Rus askerlerine yönelik saldırı gerçekleştirmesi yeni bölgede iki ülkeyi yeni bir krizin eşiğine getirdi.

DIŞİŞLERİ'NDEN YALANLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan gazetecilere konuşan bir kaynak "Bloomberg ve diğer basın kuruluşları tarafından yayılan Suriye’de onlarca veya yüzlerce Rus vatandaşının öldüğü yönündeki iddialar klasik bir dezenformasyon" ifadelerini kullandı.

ABD'DEN "NEFSİ MÜDAFA" AÇIKLAMASI

ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı Komutanı Jeffrey Harrigian konuya ilişkin yaptığı açıklamada Rus askerleri ile ilgili bir yorum yapmasa da saldırı gerçekleştiren gruba yönelik verilen karşılık için  “Amaç nefsi müdafaa” cevabını verdi.

ABD YPG'ye destek vermek uğruna sivillerin ölümüne göz yummuş, bölgedeki en kuvvetli müttefiki olan Türkiye'yi de karşısına alma hamlesini gerçekleştirmişti.

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