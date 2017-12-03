ABD-Suudi ittifakının Kudüs oyunu

ABD Başkanı Donald Trump'ın planlarıyla ilgili Reuters'a konuşan üst düzey Amerikalı kaynaklara göre Trump, çarşamba günü yapacağı konuşmada Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edebilir.

KUDÜS İSRAİL'İN BAŞKENTİ SAYILMIYOR

Filistinliler Doğu Kudüs'ü gelecekte kurulacak kendi devletleri için başkent olarak kabul ettiklerinden, İsrail'in tüm şehir üstünde hak iddia etmesine karşı. Uluslararası toplum da Kudüs'ü İsrail'in başkenti saymıyor, bu yüzden büyükelçilikler Tel Aviv'de yer alıyor.

ABD, SALMAN İLE MÜZAKERELER YÜRÜTÜYOR

Trump'ın ikinci muhtemel adımı da en az bunun kadar riskli. Bloomberg'in haberine göre Trump'ın damadı Jared Kushner, uyarılara rağmen ABD Dışişleri Bakanlığı'nı da bypass ederek Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir süredir müzakereler yürütüyor. Bin Salman da muhtemel rakibi olan diğer prensleri geçen ay hapsettirmişti.

SUUDİ ARABİSTAN KATAR'A HAREKAT DÜZENLEYECEK

Buna göre iki genç lider, gelecekte kurulacak Filistin devletinin finansmanı için Suudi Arabistan'ın on milyarlarca dolar bağış yapması konusunda uzlaştı. Ancak aynı zamanda Kushner'in, Suudi Arabistan'ın Katar'a askeri harekat düzenlemesine yeşil ışık yakmış olabileceği de belirtiliyor.

Bloomberg, "Böyle bir hamlenin öngörülemez ve çok tehlikeli sonuçları olabilir. Rusya ve Türkiye ile gerilim yaşarız, İran buna silahla karşılık verebilir veya Lübnan'da İran destekli Hizbullah'tan İsrail'e yönelik füze saldırıları yapılabilir" diye yazdı.