ABD teröristleri Mısır'a tatile gönderdi

Geçtiğimiz gün yaklaşık 250 DEAŞ militanı YPG'nin kontrolü altında Rakka'yı terk etti. ABD ile terör örgütü YPG'nin ayarladığı araçlarla şehirden çıkartılan teröristler, bu kez de ABD gözetimi altında Mısır'a gönderildi.

YENİ PASAPORT İLE TATİLE GÖNDERDİLER

Washington, tahliye edilen DEAŞ'lı 20 komutan ile onların ailelerini Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde tatil yaptırdı. Pentagon'dan özel bir ekip, terörist komutanları bölgeden "koruma" eşliğinde çıkarttı.

Takvim'in haberine göre; Sakalları düzeltilen ve modern kıyafetler giydirilen DEAŞ'lı teröristlere, farklı isimlerde pasaportlar ayarlandı. DEAŞ'lı teröristlerin, Şarm El-Şeyh'teki 2 farklı 5 yıldızlı otelde 6 gün kaldığı saptandı.

Pentagon'un ayrıca DEAŞ'lı komutanların çocuklarının yurt dışındaki eğitim masraflarını da karşıladığı aktarıldı.

ŞOFÖRLERLE ÖZEL ANLAŞMA

Terör örgütü PKK-YPG, kamyon ve araçları ayarlayıp DEAŞ'lı silahlı teröristleri Rakka'dan dışarı çıkarttı. YPG'li teröristler, tahliye işlemini gerçekleştiren şoförlere "anlaşmanın gizli kalması için" binlerce dolar ödeme yaptı. Ancak "kirli anlaşma" saklı kalmadı. ABD'nin desteğini alan YPG'nin DEAŞ'lı teröristleri taşıyan şoförlere "konuşmamaları" amacıyla kişi başı 4 bin dolar verdiği ortaya çıktı. Sessiz kalmayan şoförler, "Organizasyonda 4 bin kişi vardı. Hangi birini susturacaksınız" açıklamasını yaptı.