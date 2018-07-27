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ABD Türkiye'ye F-35 satışını durdurabilir

ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen Türkiye'ye F-35 teslimatını engellemeyi öngören tasarı, Senato ve Trump'tan da onay alırsa Türkiye'ye F-35 satışı engellenebilir.

Haber Merkezi | 27.07.2018 - 13:15..
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Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde 716 milyar dolarlık savunma bütçesi kabul edildi.

Türkiye'ye F-35 satışına ve devrine sınırlama getiren bütçe de 54'e karşı 359 oyla Meclis'ten onay aldı.

BÜTÇE TRUMP'IN ÖNÜNE GİDECEK

Yeni yasa ile Amerikan Başkanı Donald Trump, Rusya'dan silah satın alıp Amerika Birleşik Devletleri'nden de askeri ekipman almak isteyen ülkelere yaptırım uygulama yetkisini de alıyor.

Kabul edilen bütçenin önümüzdeki hafta sonuna doğru Senato'nun gündemine geleceği düşünülüyor. Bütçe, Senato'dan geçerse onay için ABD Başkanı Donald Trump'ın önüne gidecek ve onaylarsa yürürlüğe girecek.

TRANSFERLER DURDURULABİLİR

Bütçe uygulamaya girerse, Türkiye'nin F-35 programından tamamen çıkarılıp çıkarılmamasının değerlendirileceği rapor tamamlanana kadar, F-35'lerin Türkiye'ye transferi durdurulacak.

Ayrıca, Senato Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye'de yargılanan ABD'lilerin tutukluluk hallerini gerekçe göstererek hazırladığı ve Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan tasarıyı da kabul etti.

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