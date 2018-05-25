ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor

ABD Temsilciler Meclisi, Pentagon'un bütçesi onayladığı tasarıda Türkiye'yi S-400 alımıyla tehdit etti. Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemini alması dahilinde, NATO ve ABD ile ilişkilerinin bozulacağı kaydedildi.

İNCİRLİK VE DİPLOMASİ RAPORU İSTENDİ

Bu duruma karşı tasarının yasalaşmasından sonra 60 gün içerisinde Savunma Bakanının Dışişleri Bakanına danışarak Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere dair Kongre’nin ilgili komitelerine kapsamlı bir rapor sunması isteniyor.

Tasarıda, söz konusu raporun ABD’nin Türkiye’deki diplomatik ve askeri varlığı ve İncirlik dahil ABD’nin ülkedeki tüm faaliyetlerinin değerlendirilmesini içermesi talep ediliyor.

Raporda ayrıca Türkiye’nin Rusya'dan S-400 alması durumunda bunun Türk Amerikan ilişkilerine etkisi ve Türkiye’nin de kullandığı ABD menşeli silahların bu alımdan nasıl etkileneceğinin değerlendirilmesi isteniyor.

F-35'LER VE HELİKOPTERLERİ GÜNDEME ALDILAR

Tasarı, raporda ele alınacak silah sistemleri, F-35 tipi beşinci nesil savaş uçağı, Patriot hava savunma sistemleri, Chinook tipi ağır nakliye helikopteri, AH-1 tipi Kobra ve H-60 Black Hawk tipi helikopterleri ile F-16 uçakları şeklinde listeliyor.

Tasarıda söz konusu rapor tamamlanmadan Savunma Bakanlığı'nın Türkiye’ye Kongre’nin onayına tabii herhangi bir dış silah satışına onay veremeyeceği şeklinde bir sınırlama getiriliyor.

Tasarının onay için ABD Başkanı Donald Trump’ın masasına gelmesi için benzer bir versiyonunun Senato’dan da geçmesi ve Konferans Komitesi olarak bilinen ortak bir komisyonda tek yasa tasarısı haline getirilmesi gerekiyor.