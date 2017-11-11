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ABD: Uzay artık yeni savaş alanı

ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Heather Wilson, Washington'un uzayı "savaş eylemleri için bir alan" olarak gördüğünü açıkladı.

11.11.2017 - 03:49
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Wilson, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerine sunduğu raporda, “Uzayı savaş eylemlerinin yapılması için bir alan olarak değerlendirmeye başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD UZAYDA DA SAVAŞA HAZIRLANIYOR

Pentagon’un önümüzdeki yıl uzayla ilgili çalışmaların "ekonomik bakımdan karlı modernizasyonu" ile ilgili harcamaları yüzde 20 oranında arttırmaya hazır olduğunu belirten Wilson, “Faaliyetlerimizin tüm alanlarında gücümüzü arttırmak için uzay alanında modernizasyonu öne çıkarıyoruz” diye konuştu.

ABD: Uzay artık yeni savaş alanı

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İLK ETAPTA 100 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN

Washington’un 100 milyon dolar finansman sağlanması öngörülen Space Enterprise Consortium programının geçen hafta başlatıldığını duyurduğunu hatırlatan Wilson, “Bu program sayesinde uzayda daha çok deney yapmak ve imkânlarımızı yoğun bir şekilde genişletmek için uzayda modelleme yapacağız” dedi.

Öte yandan ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General David Goldfein, halkın ABD’li askerlerden uzayda üstünlük sağlamalarını beklediğini ve bu üstünlüğün "saldırıdan özgürlük ve manevra özgürlüğü" öngördüğünü aktardı.

ABD: Uzay artık yeni savaş alanı

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