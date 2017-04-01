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ABD vatandaşı DAEŞ'e üyelikten tutuklandı

ABD vatandaşı bir gencin, DAEŞ'e katılmak için yurt dışına çıkma girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

01.04.2017 - 00:12
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ABD vatandaşı DAEŞ'e üyelikten tutuklandı

ABD Adalet Bakanlığı'na göre, Güney Carolina eyaletinde ikamet eden 18 yaşındaki Amerikan vatandaşı Zakaryia Abdin, DAEŞ terör örgütüne girmek için uluslararası uçuş gerçekleştirmeye hazırlanırken, perşembe akşamı uçağa binmeden gözaltına alındı.

MADDİ DESTEK SAĞLAMAKTAN TUTUKLANDI

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI)  Müşterek Terörizm Görev Gücü (JTTF) Özel Ajansları tarafından gözaltına alınan Abdin cuma sabahı federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldı.

Bakanlığın basın açıklamasında, Abdin'in "DAEŞ'e maddi destek sağlamaya çalıştığı için" tutuklandığı kaydedildi.

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