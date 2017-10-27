ABD ve AB Katalonya'ya tepkili

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimi parlamentosu yapılan gizli oylamayla tek taraflı bağımsızlık kararı aldı.

MADRİD YÖNETİMİ ÖZERKLİĞİ KALDIRDI

Türkiye saati ile 16:302da ilan edilen Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlığına İspanyol yönetimi karşılık verdi. Öğlen saatlerinden bu yana parlamentoda toplantı gerçekleştiren Madrid yönetimi Katalonya'nın özerkliğini kaldırdı.

AB'DEN KATALONYA AÇIKLAMASI

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Katalonya'nın bağımsızlık ilanının ardından sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı. AB açısından değişen bir şey olmadığını kaydeden Tusk, "İspanya, bizim tek muhatabımız olmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı. Tusk, bağımsızlık ilanı karşısında İspanyol hükümetinin güç kullanmaktan kaçınmasını umduğunu da dile getirdi.

ABD'DEN İSPANYA'YA DESTEK

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada da, İspanya merkezi hükümetine destek verildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Katalonya İspanya'nın ayrılmaz bir parçası ve ABD İspanya yönetiminin ülkeyi bir arada tutmak için aldığı anayasal tedbirleri destekliyor" dedi.