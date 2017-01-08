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ABD ve Avrupa kar altında

ABD ve Avrupa'da etkisi altına alan kar Türkiye'de olduğu gibi hayatı olumsuz etkiliyor.

AA | 08.01.2017 - 12:27
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ABD'nin kuzeydoğusu gittikçe yayılan kar fırtınası sebebiyle yüzlerce trafik kazası meydana geldi, 3 binden fazla uçuş iptal edilirken bir diğer başlıca sorun ise elektrik kesintisi.

ABD ve Avrupa kar altında

AVRUPA VE ABD'DE HAYAT DONDU

Diğer taraftan soğuk hava Avrupa'da da alışılmışın dışında görüntüler yaşanmasına neden oluyor. İtalya'nın başkenti Roma ve Venice'i de kar fırtınası ve rüzgar esir aldı. Meydanlardaki su havuzları buz tuttu.

ABD ve Avrupa kar altında

Kuzey Carolina, Georgia, Virginia, Massachusetts gibi eyaletleri vuran kar fırtınasının New York'ta da etkili olması bekleniyor.

YOĞUN KAR YOLLARI KAPADI

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce trafik kazasının meydana geldiğinini ve bazı yolların ulaşıma kapandığını söyledi.

ABD ve Avrupa kar altında

3 BİNDEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Hava muhalefeti nedeniyle ülke genelinde 3 binden fazla uçuş da iptal edildi ve uçuşlarda gecikmeler yaşandı. ABD Ulusal Hava Servisi, pazar günü ülkenin doğu yakasında kar fırtınasının ve soğuk havanın etkisini artıracağı uyarısında bulundu.

ABD ve Avrupa kar altında

ABD ve Avrupa kar altında

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