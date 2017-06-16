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ABD ve Katar'dan tatbikat

Tatbikat, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında başlayan krizden sonra bir ilk oluyor.

16.06.2017 - 19:53
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  2. Dünya
ABD ve Katar'dan tatbikat

Katar merkezli El Cezire kanalının haberine göre, başkent Doha'nın güneyinde Katar kara sularında başlatılan tatbikata iki ABD savaş gemisi ile Katar deniz kuvvetlerinden birlikler katıldı.

ABD ve Katar'dan tatbikat

ORTAK OPERASYON İCRASI

Tatbikatın füze ve top atışlarının yapılacağı bir dizi özel deniz operasyonu ile Katar ve ABD uçakları ile deniz unsurlarının ortak operasyon icrasını içerdiği bildirildi.

ABD ve Katar'dan tatbikat

KRİZ SONRASI BİR İLK

Tatbikat, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında başlayan krizden sonra bir ilk olma özelliği taşıyor.

ABD ve Katar'dan tatbikat

ABD ve Katar'dan tatbikat

ABD ve Katar'dan tatbikat

ABD ve Katar'dan tatbikat

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