ABD ve Rusya'nın bomba yarışı

Pentagon geçtiğimiz günlerde Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar bölgesinde, geniş bir DAEŞ'li grubu hedef aldığını ve İngilizce "Mother of All Bombs", yani tüm bombaların anası olarak isimlendirildiği için, kısaca MOAB olarak da anılab bombadan kullandığını duyurmuştu.

RUSYA'NINKİ 'TÜM BOMBALARIN BABASI'

Sputnik'e göre, Rusya'nın 2007 yılında geliştirdiği vakum bombası FOAB (Father of All Bombs: Tüm bombaların babası) ise, 'tüm bombaların babası' olarak biliniyor ve ABD'nin GBU-43/B bombasından çok daha güçlü.

FOTOĞRAF: Father of All Bombs: Tüm bombaların babası

BOMBALARIN KARŞILAŞTIRILMASI

ABD'nin Afganistan'da kullandığı vakum bombası 11 ton dinamit etkisindeyken, Rusya'nın 2007 yılında ürettiği FOAB 44 ton dinamitle eşdeğer bir güce sahip. Üstelik ABD'li muadilinden yaklaşık 1 ton daha hafif.

FOAB, henüz yere düşmeden, atmosferdeki oksijeni kullanarak havada patlıyor ve böylece patlamanın çapı genişliyor. 2007'de gerçekleşen testlerde, patlamanın olduğu alanın yanık bir araziye dönüşerek "ay yüzeyini andırdığı" bildirilmişti.

Fotoğraf: Mother of All Bombs: Tüm bombaların anası