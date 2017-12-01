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ABD Yemen'de sivilleri öldürdü

ABD'ye ait olduğu belirtilen İHA'lar Yemen'e saldırı düzenledi. Beyda kentine yapılan saldırıda, 7 sivil hayatını kaybetti.

İHA | 01.12.2017 - 01:51..
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Yemen'in yerel kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre; ABD, Beyda iline bağlı Vild Rabi bölgesinde 4 noktaya saldırı düzenledi. ABD'nin insansız hava araçlarıyla yaptığı saldırıda, 7 sivil ve 4 DEAŞ militanı öldürüldü.

ABD Yemen'de sivilleri öldürdü

4 SALDIRININ 3'Ü SİVİLLERE YÖNELİK

Saldırıların 3'ünde sivillerin hedef alındığı öne sürülerek, 7 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Saldırılardan birinde ise DEAŞ'a ait bir aracın hedef alındığı, 4 teröristin öldürüldüğü, aracın kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Uçakların birkaç saat bölgede uçuş yaptığı kaydedildi.

ABD, son dönemde Beyda kentinde terör örgütleri El-Kaide ve DEAŞ hedeflerine hava saldırıları düzenliyor. Saldırılarda sivil kayıplar da veriliyor.

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