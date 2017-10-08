ABD yeni Ay projesini açıkladı

Mike Pence, Ulusal Uzay Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Dünya'nın uydusu olan Ay'ın keşfinin, Güneş Sistemi'nin de keşfinin ilk basamağı olduğunu hatırlattı.

"AY'A YENİDEN AYAK BASACAĞIZ"

Pence, "Astronotları yeniden Ay'a göndereceğiz" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı'nın bu sözleri konuşmasını dinleyenlerce alkışlandı.

Ay'a yeniden astronot göndermek, eski başkan Barack Obama döneminde ABD'nin önceliği değildi.

MARS PROJESİ 2. PLANDA

Washington'un Obama döneminde belirlediği hedef, "2030 ortalarına dek Mars'a insanlar göndermek ve onların güvenli bir şekilde Dünya'ya dönmelerini sağlamaktı".



ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise Mars ve ötesine gidebilmeleri için uzay faaliyetlerine daha fazla fon aktarmaları gerektiğini söyledi.

ABD'NİN AY MACERASI

Ay'a ilk kez 1969'da Amerikalı astronotlar Neil Armstrong ve Edwin Eugene "Buzz" Aldrin ayak bastı.





ABD Ay'a en son 1972'de astronot gönderdi.



Dönemin ABD Başkanı Richard Nixon, daha sonra Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) bütçesini azalttı.



NASA da o dönemden itibaren uzay mekiği ve istasyonu tasarlamaya odaklandı.

ELON MASK'IN MARS-2024 HEDEFİ

SpaceX şirketinin sahibi Amerikalı iş adamı Elon Musk ise geçen hafta Avustralya'daki Uluslararası Uzay Kongresi'nde yaptığı konuşmada 2024 yılında insanları Mars'a göndermeyi umduğunu söylemişti.

Şirket, tasarladığı özel roket ile aynı anda 100 kişiyi Mars'a taşımayı hedefliyor.