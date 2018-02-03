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ABD yeni doktrini ile sorumsuzluk hakkı elde ediyor

ABD’nin yeni nükleer doktrininin, uluslararası arenada işlediği her türlü eylemin sorumluluğunu reddetme fırsatını verdiği belirtildi.

Haber Merkezi | 03.02.2018 - 09:30..
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ABD uluslararası arenada işlediği suçları bu zamana kadar hep gizli tuttu. Ortaya çıktığında ise basit bir özür ile geçiştirilen bu suçlamalara karşı ABD yeni bir atak yaptı.

ABD’nin yeni nükleer doktrininin, uluslararası arenada işlediği her türlü eylemin sorumluluğunu reddetme fırsatını verecek.

ABD yeni doktrini ile sorumsuzluk hakkı elde ediyor


NÜKLEER SİLAH KULLANIMI KOLAYLAŞIYOR

Yayınlanan yeni doktrin ile Trump'ın tartışmalara konu olan nükleer konusunun önümüzdeki günlerde daha da tartışılacağı öngörülüyor. Zira yayınlanan dkotrin nükleer kullanımının daha da kolaylaşmasına imkan sağlıyor.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shenahan, "Nükleer doktrin, ABD'nin olağandışı şartlarda, ülkenin ve ayrıca müttefikler ile partnerlerin hayati önem taşıyan çıkarlarını koruma amacıyla nükleer silah kullanma konusunu değerlendirebileceğini kaydediyor." dedi.

"ABD'NİN SORUMLULUĞU ORTADAN KALKIYOR"

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Bondarev'in konuya ilişkin yaptığı yorumda, ABD'nin uluslararası arenada hiçbir sorumluluğunun kalmadığına dikkat çekerken, "Doktrinin metni, ABD'nin her türlü sorumluluğunu ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda bu belge, uluslararası arenadaki olayları ve bağımsız ülkelerin iç işlerindeki durumu istediği gibi yorumlaması yönünde büyük fırsatlar tanınıyor." dedi.

Doktrinde, "tehdit" veya "olağandışı şartlar" kriterleri için hiçbir net açıklamanın yapılmadığına dikkat çekti.

 


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