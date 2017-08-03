ABD: YPG'ye tank vermedik

ABD, PKK'ya DEAŞ'la mücadele bahanesiyle desteklerine devam ediyor. Son olarak 100 TIR'lık sevkiyat yapan ABD'nin terör örgütü YPG'ye askeri malzeme desteği 900 TIR'a ulaştı.

ABD'nin YPG'ye destek vermek için Suriye'ye tank ve silahla dolu yüzler tır gönderdiği yönündeki haberlerle ilgili ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama yapıldı.

SEVKİYATLARDA TANK YOK

Açıklamada, "ABD, Suriye'de DEAŞ'e karşı savaşan herhangi bir gruba tank vermemiştir." denildi.

"TIR'LARIN HEPSİNDE ASKERİ EKİPMAN BULUNMUYOR"

Büyükelçiliğin açıklamasında, Suriye-Irak sınırını geçen birçok TIR'ın içerisinde askeri ekipman bulunmadığı öne sürüldü.

ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ

Haziran başından beri PKK'ya, Amerikan askeri yardımı 900 TIR'ı aştı. 5 Haziran'da 60, 12 Haziran'da 20, 16 Haziran'da 50 ve 21 ile 26 Haziran'da toplam 120, 5 Temmuz'da 82, 9 Temmuz'da 102, 13 Temmuz'da 95, 17 Temmuz'da 100, 22 Temmuz'da 100, 27 Temmuz'da 80, son olarak da 31 Temmuz'da 100 TIR teslimat yapıldı.

12 BİN KALAŞNİKOF VERİLDİ

Anadolu Ajansı'nın, haziran başında ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a ait bütçeyle ilgili bir belgeye dayandırdığı haberinde Suriye'de PYD'nin içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12 bin kalaşnikof marka tüfek, 6 bin makineli tüfek, 3500 ağır makineli tüfek, 3 bin Amerikan yapımı RPG-7, bin Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavarın yer aldığı ifade edilmişti. Listede 235 havan topu, 100 keskin nişancı tüfeği, 450 PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbün de bulunuyordu.