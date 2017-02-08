ABD'li oyuncunun taciz isyanı

Güzel oyuncu Scarlett Johansson, Marie Claire dergisinin mart sayısına kapak oldu. Aktris, Hollywood’daki cinsiyet ayrımcılığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ABD’li oyuncu Scarlett Johansson

Geçtiğimiz yıl Forbes tarafından, ‘En Çok Kazanan Oyuncu’ seçilen Johansson, “Bu durum en çok ücret alan oyuncu olduğum anlamına gelmiyor. Tamamen çok çalışıp çabalamamla ilgili. Belirsiz ve politik bir endüstride çalışıyorum” şeklinde konuştu.

"TACİZE MARUZ KALIYORUZ"

Hollywood’da dikkat çeken cinsiyet ayrımcılığından da bahseden 32 yaşındaki Johansson, “Çevremdeki olaylara bakınca, herkesin hayatta ne kadar çok mücadele etmek zorunda olduğunu görüyorum. Kadınlar, genel olarak ayrımcılığa ve tacize maruz kalıyor” açıklamasını yaptı.