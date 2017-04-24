ABD'de 23 Nisan etkinlikleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Washington'da gerçekleştirilen "Barış ve Dayanışma Yürüyüşü ve Festivali"ne, başkent civarındaki eyaletlerden gelen binlerce vatandaş katıldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin himayesinde, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından organize edilen ve Türk Hava Yolları (THY) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen etkinlikler, büyük beğeni ve ilgi topladı.

Sabah saatlerinde Beyaz Saray'ın arkasında yer Ellipse Parkı'nda bir araya gelen ABD'de yaşayan Türk vatandaşları, Washington Anıtı'nın yanındaki West Potomac Parkı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

ETKİNLİĞE BÜYÜK İLGİ

Parkta kurulan dev konser sahnesinden bir konuşma yapan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, tüm vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, birliktelik mesajları verdi.

Daha sonra TASC Kurucu başkanlarından Günay Evinch tarafından, organizasyona destek veren bazı Amerikalı yetkililere plaket takdim edildi.

Daha sonra sahneye çıkan şarkıcı Kenan Doğulu, coşkulu kalabalığa en sevilen şarkılarını seslendirdi. Ayrıca Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun sunduğu gösteriler de izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Kutlamalar için etkinlik alanına gelen çok sayıdaki çocuk ve genç, AA mikrofonuna duygularını ve mutluluklarını dile getirdi.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN 23 NİSAN VE KANDİL MESAJI

IMF-Dünya Bankası 2017 Bahar Toplantıları kapsamında Washington'da bulunan ve 23 Nisan etkinliklerine de katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlik için Büyükelçi Kılıç ve TASC ekibine teşekkür etti.

Şimşek, bugünün Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği çok özel bir gün olduğunu vurgulayarak, "Bu vesileyle tüm çocukların, ülkemizin ve milletimizin bayramını tebrik ediyorum." dedi.

ABD'de yaşayan Türklerin bir araya gelmesi ve güçlü olmasının çok önemli olduğuna işaret eden Mehmet Şimşek, aynı zamanda Miraç Kandili'nin de idrak edildiğini hatırlatarak, "Hem bu buluşma hem de Miraç Kandili, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olsun." şeklinde konuştu.

"BİRLİKTELİĞİMİZ EN GÜÇLÜ MESAJDIR"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, 24 Nisan'daki sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili bir soru üzerine, "Biz bir ve beraber olduktan sonra, tek yürek çarpan bir millet olduktan sonra aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bugünkü birlikteliğimiz en güçlü mesajdır." ifadesini kullandı.

Şimşek, bir soru üzerine, Barack Obama yönetimiyle Suriye ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili bazı konularda anlaşmazlıklar yaşandığını, ancak Donald Trump yönetiminde bunların aşılacağına inandığını belirterek, "Yeni yönetimle güçlü ve yapıcı bir diyalog içindeyiz." diye konuştu.

Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayı ortasında ABD'ye yapacağı ziyaretle ilgili olarak ise "Tabi bu ziyaret iki ülke arasındaki diyaloğa çok güçlü katkı sağlayacak." yorumunu yaptı.