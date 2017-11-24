ABD'de 25 inek telef oldu

ABD'nin Utah eyaletinde korkunç bir trafik kazası yaşandı. Seyir halindeki, inek yüklü bir tır, aşırı süratlenince kontrolden çıktı, kaza yaparak yan yattı. O sırada viyadükte bulunan tır, savrularak yol kenarına kadar geldi.

VİYADÜKTEN İNEK YAĞDI

Tırın dorsesinde bulunan inekler, kazanın etkisiyle viyadükten savrularak altta bulunan otobana adeta yağdı. Yola düşen hayvanların cansız bedenleri ezilerek telef oldu. Bazı araçlar da kaza anında viyadüğün altından geçerken, düşen ineklerin altında kaldı.

OTOBAN TRAFİĞE KAPANDI

Olay sonrasında otoban mezbahaya döndü. Yolu kaplayan inek cesetleri otobana gelen ekipler tarafından çekiciyle temizlendi. Bir süre kapalı kalan yol, cesetlerin toplanmasıyla trafiğe açıldı.

Olayda tırın sürücüsü hafif olarak yaralanırken, can kaybı yaşanmadı ancak ineklerin ve kazalı araçların da dahil olduğu ağır maddi hasar meydana geldi.