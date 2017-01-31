ABD'de Adalet Bakanı görevden alındı

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump'ın, Adalet Bakanlığına vekalet eden Yates'i görevden aldığı bildirilerek, “Adalet Bakanı Vekili Sally Yates Birleşik Devletler vatandaşlarını korumaya yönelik tasarlanmış yasal bir kararnameyi uygulamayı reddederek Adalet Bakanlığına ihanet etmiştir. Bu kararnamenin yasallığı Adalet Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından onaylanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Yates’in eski Başkan Barack Obama’nın atadığı bir yetkili olduğu ve sınırlar ile yasadışı göçmenlik konularında zayıf olduğu öne sürüldü.

YATES'İN YERİNE VİRGİNİA DOĞU BÖLGE SAVCISI BOENTE GETİRİLDİ

Açıklamada, Yates’in yerine Virginia Doğu Bölge Savcısı Dana Boente’nin atandığı ifade edildi. Beyaz Saray, Trump'ın Adalet Bakanı adayı Senatör Jeff Sessions'ın bakanlığının onaylanmasının Demokrat senatörler tarafından "siyasi nedenlerle haksız bir şekilde bekletildiğini" savundu.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Boente de “Senatör Sessions onaylanana kadar Başkan Trump’ın kabinesinde görev almaktan onur duyarım. Halkımız ve ulusumuzun korunduğunu temin etmek için ülkemizin yasalarını savunacak ve uygulayacağım.” ifadelerini kullandı.

Görevden alınan Yates, bir mektupla Adalet Bakanlığı avukatlarına Trump’ın cuma günü imzaladığı vize yasağı kararını mahkemelerde savunmamaları talimatını vermişti.