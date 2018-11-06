ABD'de ara seçimler geldi çattı

ABD'de Temsilciler Meclisi ve Kongre'de yapılacak ara seçimler Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump yönetimi için kritik öneme sahip.

Trump'ın senato ve temsilciler meclisindeki hakimiyetini koruyabilmek ile başkanlığının gelecek dönemine ilişkin en kuvvetli sinyal olacak olan ara dönem seçimleri bugün başlıyor.





TRUMP TAM KADRO SAHADA

Birkaç aydır devam eden mitinglerde Donald Trump, tüm ailesi ile birlikte eyaletten eyalete koşarak her yerde sesini duyurmaya çalımışarak, koltuğunu sağlama almaya uğraşıyor.





Özellikle Cumhuriyetçi oyların kuvvetli olduğu yerlerde ateşli mtingler yapan Trump, sözleriyle seçmenleri avlamaya çalışıyor. Trump bu mitinglerden birkaçında da Suudi Arabsitan'dan haraç istemiş, "biz olmazsak siz bir hiçsiniz" demişti.

OBAMA SAHALARA GERİ DÖNDÜ

Cumhuriyetçilerin ataklarına karşı demokratlar da pes etmiş değil. Özellikle ılıman ABD'liler arasında büyük sempatisi bulunan ve Trump'ın selefi Obama sahalara geri döndü. Son birkaç haftada çok sayıda eyalet ve kentte mitinglere katılan Barak Obama, demokrat adaylara desteğini açıklayarak oy talep etti.

Obama'nın yıllar sonra yeniden siyaset sahnesine dönmesi Trump karşsında yeniden aday olur mu sorularını beraberinde getirdiyse de Obama'nın şimdilik aktif siyasete dönmek gibi bir isteğinin bulunmadığı biliniyor.