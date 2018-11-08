ABD'de bara silahlı saldırı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi.

GAZ BOMBALI-SİLAHLI EYLEM

Görgü tanıklarının verdiği ifadelere göre elinde otmatik silah bulunan saldırgan, içeri gaz bombası atarak kurşun yağdırdı. En az 30 kurşunun ateşlendiği belirtilen saldırıda, eylemcinin dans pistini hedef aldığı belirtildi.

Yine görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırganın ceketli ve gözlüklü biri olduğu belirtiliyor. Özel kuvvetler olarak bilinen SWAT timi de bölgede operasyon için tetikte bekliyor.

SALDIRI NEDENİ BİLİNMİYOR

Polis saldırının yapıldığı barın etrafında aramalar yapıyor ancak şu ana kadar saldırgan yakalanamadı. Saldırı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, en az 20 kişinin yaralandığı açıklandı.

Olayın terör mü yoksa münferit bir saldırı olup olmadığı bilinmiyor.

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