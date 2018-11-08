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ABD'de bara silahlı saldırı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 20 kişi yaralandı.

Haber Merkezi | 08.11.2018 - 11:09..
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi.

ABD'de bara silahlı saldırı

GAZ BOMBALI-SİLAHLI EYLEM

Görgü tanıklarının verdiği ifadelere göre elinde otmatik silah bulunan saldırgan, içeri gaz bombası atarak kurşun yağdırdı. En az 30 kurşunun ateşlendiği belirtilen saldırıda, eylemcinin dans pistini hedef aldığı belirtildi.

ABD'de bara silahlı saldırı

Yine görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırganın ceketli ve gözlüklü biri olduğu belirtiliyor. Özel kuvvetler olarak bilinen SWAT timi de bölgede operasyon için tetikte bekliyor.

ABD'de bara silahlı saldırı

SALDIRI NEDENİ BİLİNMİYOR

Polis saldırının yapıldığı barın etrafında aramalar yapıyor ancak şu ana kadar saldırgan yakalanamadı. Saldırı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, en az 20 kişinin yaralandığı açıklandı.

ABD'de bara silahlı saldırı

Olayın terör mü yoksa münferit bir saldırı olup olmadığı bilinmiyor.

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