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ABD'de bıçaklı saldırı

Cuma günü Santa Monica'da bıçaklı bir saldırı meydana geldi. Olay sonrası 1 kişi yaralandı.

04.11.2017 - 12:21
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Kaliforniya'nın Santa Monica eyaletinde birbirine 'sözlü' olarak saldıran iki kişi birbiriyle kavga etti. Çıkan tartışma sonrasında ise taraflardan biri bıçağını kullandı.

ABD'de bıçaklı saldırı

YARALANAN KİŞİNİN DURUMU İYİ

Bıçaklı saldırgan adamı ayağından ve sırtından yaraladı. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre; hastaneye kaldırılan kurbanın durumu ağır değil.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Santa Monika Polisi, kaçan saldırganı arıyor.

ABD'de bıçaklı saldırı

SOSYAL MEDYADAKİ HABERLER ASILSIZ

Ayrıca polis yetkilileri; sosyal medyada yer alan ' ABD'de silahlı çatışma oldu' gibi haberlerin asılsız olduğunu vurguladı.

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