ABD'de bir erkek doğum yaptı

Bugüne kadar birçok filme konu olan, bir gün Mars’a gideceğimiz ihtimalinden daha az ihtimal verilen şey gerçek oldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir erkek, hamile kaldı ve 9 aylık hamilelik sürecinin ardından dünyaya sağlıklı bir çocuk getirdi.

KADIN BEDENİYLE DÜNYAYA GELMİŞTİ

34 yaşındaki Trystan Reese, transseksüel bir erkek. Bir kadın bedeninde dünyaya gelen Reese, kendini bir erkek olarak tanımlıyor.

Aynı zamanda eşcinsel olan Reese, erkek arkadaşı Biff Chaplow’dan hamile kaldı. Çift yeni doğan çocuklarına Leo ismini verdi.

"ERKEK ÇOCUK DOĞURAMAZ DİYENLERE GÖSTERİN"

Reese, doğumun ertesi günü sosyal medya üzerinden bir video yayınlayarak doğumunu tüm dünyaya ilan etti. Reese videoyu “Bir daha biri size erkekler çocuk doğuramaz derse ona bu videoyu gösterin” mesajıyla paylaştı.

Videonun viral olmasından sonra birçok televizyon kanalına, radyo, gazete ve dergilere röportaj veren çift, cinsel kimlikleri ve sıradışı bir aile oldukları gerçeğiyle barışık yaşıyor. Reese ve Chaplow çifti bu sıradışı hamilelik hikayesini tüm dünyayla paylaşarak transseksüellere ve eşcinsellere karşı nefret söylemleri ile cinsiyetçi söylemlere de meydan okuyor.

2 ÇOCUK EVLAT EDİNMİŞLERDİ

Trystan Reese ve Biff Chaplow çiftinin evlat edindikleri iki çocukları daha var.