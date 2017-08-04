taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.365
USD
3,5391
EURO
4,2070
ALTIN
144,44
PETR
51,8100

ABD'de bir erkek doğum yaptı

Eşcinsel çift evlatlık edindiği iki çocuğunun ardından yeni doğan bebeklerinin mutluluğunu yaşıyor.

04.08.2017 - 09:21
  1. Haberler
  2. Dünya

Bugüne kadar birçok filme konu olan, bir gün Mars’a gideceğimiz ihtimalinden daha az ihtimal verilen şey gerçek oldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir erkek, hamile kaldı ve 9 aylık hamilelik sürecinin ardından dünyaya sağlıklı bir çocuk getirdi.

ABD'de bir erkek doğum yaptı

KADIN BEDENİYLE DÜNYAYA GELMİŞTİ

34 yaşındaki Trystan Reese, transseksüel bir erkek. Bir kadın bedeninde dünyaya gelen Reese, kendini bir erkek olarak tanımlıyor.

Aynı zamanda eşcinsel olan Reese, erkek arkadaşı Biff Chaplow’dan hamile kaldı. Çift yeni doğan çocuklarına Leo ismini verdi.

ABD'de bir erkek doğum yaptı

"ERKEK ÇOCUK DOĞURAMAZ DİYENLERE GÖSTERİN"

Reese, doğumun ertesi günü sosyal medya üzerinden bir video yayınlayarak doğumunu tüm dünyaya ilan etti. Reese videoyu “Bir daha biri size erkekler çocuk doğuramaz derse ona bu videoyu gösterin” mesajıyla paylaştı.

Videonun viral olmasından sonra birçok televizyon kanalına, radyo, gazete ve dergilere röportaj veren çift, cinsel kimlikleri ve sıradışı bir aile oldukları gerçeğiyle barışık yaşıyor. Reese ve Chaplow çifti bu sıradışı hamilelik hikayesini tüm dünyayla paylaşarak transseksüellere ve eşcinsellere karşı nefret söylemleri ile cinsiyetçi söylemlere de meydan okuyor.

ABD'de bir erkek doğum yaptı

2 ÇOCUK EVLAT EDİNMİŞLERDİ

Trystan Reese ve Biff Chaplow çiftinin evlat edindikleri iki çocukları daha var.

ABD'de bir erkek doğum yaptı

İlginizi Çekebilir
Kremlin sözcüsü Peskov'dan ABD açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın ABD yaptırımlarına karşı kendi çıkarlarını koruyacağını ve savunacağını belirtti.
Dünyanın 'ilk aşk' bileziği
Sibirya'nın Altay bölgesinde yapılan kazılarda bulunan bilezikle ilgili son araştırmalar "ilk aşk" bileziği olabileceğini gösteriyor.
Kuzey Kore'nin fırlattığı son füze uçağa isabet edecekti
Kuzey Kore'nin son fırlattığı füze, içinde 330 yolcusu bulunan Air France havayollarına ait uçağa 100 kilometre kadar yaklaştı.
Danimarka Prensi Kraliçe eşi ile aynı yere gömülmeyi reddetti
Kraliçe Margrethe’ın eşi Prens Henrik, şimdiye kadar kendisine "kral" unvanı verilmediği için eşi ile aynı yerde gömülmek istemedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Neymar Paris Saint-Germain için imzayı attı

Neymar Paris Saint-Germain için imzayı attı

81
Erdoğan'dan Fenerbahçe soyunma odasına ziyaret

Erdoğan'dan Fenerbahçe soyunma odasına ziyaret

54
Araçları doludan etkilenenlere KASKO müjdesi

Araçları doludan etkilenenlere KASKO müjdesi

19
İBB simitçi çocuğu darp eden görevlileri kovdu

İBB simitçi çocuğu darp eden görevlileri kovdu

70
Dubai'deki Towch Tower gökdeleninde yangın

Dubai'deki Towch Tower gökdeleninde yangın

31
Lucescu'dan Emre Belözoğlu hamlesi

Lucescu'dan Emre Belözoğlu hamlesi

31
Romanya'da Lucescu kızgınlığı

Romanya'da Lucescu kızgınlığı

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM