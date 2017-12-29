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ABD'de bir kişi donarak öldü

Aşırı soğukların etkili olduğu Kanada'da 77 yaşındaki bir kişi donarak hayatını kaybetti.

AA | 29.12.2017 - 02:39..
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Ontario eyaletine bağlı Hamilton kentinde 77 yaşındaki bir erkek, kar dolu çukurda donarak ölmüş halde bulundu. Polis, ismini açıklamadığı kişinin, kara saplanan aracından çıktıktan sonra karla kaplı bir çukura düştüğünü ve burada donarak öldüğünü açıkladı.

ABD'de bir kişi donarak öldü

YENİ YILIN İKİNCİ HAFTASINA KADAR SÜRECEK

Öte yandan, Kanada Meteoroloji Hizmetleri (Environment Canada) Sözcüsü Peter Kimbell, yaptığı açıklamada, Toronto Pearson Havaalanı’nda bu sabah yapılan ölçümlerde hava sıcaklığını -22 derece olarak kayıtları geçirdiklerini belirtti.

Kimbell, ülkede etkili olan aşırı soğukların yeni yılın ikinci haftasına kadar sürmesini beklediklerini dile getirdi.

Ottawa Sağlık Hizmetleri, aşırı soğuk havaya karşı halkı uyararak, zorunlu olmadıkça sokakta bulunulmamasını istedi.

ABD'de bir kişi donarak öldü

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