ABD'de bir kişi donarak öldü

Ontario eyaletine bağlı Hamilton kentinde 77 yaşındaki bir erkek, kar dolu çukurda donarak ölmüş halde bulundu. Polis, ismini açıklamadığı kişinin, kara saplanan aracından çıktıktan sonra karla kaplı bir çukura düştüğünü ve burada donarak öldüğünü açıkladı.

YENİ YILIN İKİNCİ HAFTASINA KADAR SÜRECEK

Öte yandan, Kanada Meteoroloji Hizmetleri (Environment Canada) Sözcüsü Peter Kimbell, yaptığı açıklamada, Toronto Pearson Havaalanı’nda bu sabah yapılan ölçümlerde hava sıcaklığını -22 derece olarak kayıtları geçirdiklerini belirtti.

Kimbell, ülkede etkili olan aşırı soğukların yeni yılın ikinci haftasına kadar sürmesini beklediklerini dile getirdi.

Ottawa Sağlık Hizmetleri, aşırı soğuk havaya karşı halkı uyararak, zorunlu olmadıkça sokakta bulunulmamasını istedi.