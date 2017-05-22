ABD'de çıplak gösteri

Birçok katılımcının kafasını tuhaf şapkalar süslerken giyinmiş olarak sadece yoldan geçen vatandaşlar ve fotoğrafçılar görüldü.

ÇIPLAKLIK YASAĞINA KARŞI PROTESTO

Vatan gazetesinin haberine göre, izin verilen gösteri 2012 yılında kent meclisinden Scott Weiner tarafından yürürlüğe konan San Francisco çıplaklık yasağına karşı önde gelen figürlerden biri olan çıplak aktivist Gypsy Taub tarafından organize edildi.

"SUMMER OF LOVE, 60'LI YILLARDA BAŞLAMIŞTI, BİTMEDİ"

Taub, festivali 'Summer of Love'un 50. yıldönümüne ve "eşi benzeri görülmemiş boyutlardaki manevi uyanış"a adayarak konusundaki şenlikleri resmen adamak üzere küçük kalabalığa bir konuşma yaptı Taub'un NSFW web sitesinde yayınlanan konuşmasında, "Summer of Love 60'lı yıllarda başlamıştı, ancak hiç bitmedi." dedi.

"VÜCUDUNU SEV, SEÇİMLERE ÖZGÜRLÜK" PANKARTI

Göstericilerin elindeki dövizlerde "Vücudunu sev, seçimlere özgürlük" gibi sloganlar dikkat çekti.

ÇIPLAK DOLAŞMAYI YASAKLAYAN BİR KARAR ALINMIŞTI

San Francisco'da kent meclisi 2012'de kamuya açık yerlerde çıplak dolaşmayı yasaklayan bir karar almıştı.11 üyenin katıldığı ve 5'e karşı 6 oyla alınan yasak kararı uyarınca beş yaşın üzerindekilerin kamuya açık alanlarda ''cinsel organlarını açıkta bırakacak'' şekilde dolaşmaları yasaklanmıştı.

Kent yetkililerinden Scott Wiener, "Özgürlük, ifade etme hürriyeti ve tahammül gösterme ilkelerinin her şeyin serbest olduğu anlamına gelmeyeceğini" savunmuş, Castro semti ve San Francisco, özgürlük, ifade hürriyeti ve tahammül kenti olduğunu kaydederken, "Ancak kamuya açık yerlerimiz herkese açık ve sonuç olarak asgari davranış standartları beklememiz uygun olacaktır." demişti.