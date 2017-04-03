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ABD'de darbeci Sisi protesto edildi

Trump ile bugün Beyaz Saray'da görüşecek olan Sisi, Washington'da yüzlerce kişi tarafından "sessiz" şekilde protesto edildi.

03.04.2017 - 06:51
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ABD'de darbeci Sisi protesto edildi

Washington'ın en önemli sembollerinden olan Washington Anıtı önünde bir araya gelen Mısır asıllı Amerikalı yüzlerce kişi, "sessiz" şekilde protesto gerçekleştirdi.

BEYAZ SARAY'DA AĞIRLANMASINA KARŞI ÇIKTILAR

Bugün Trump ile görüşecek olan Sisi'nin Mısır'da insan hakları ihlalleriyle öne çıktığını ve Beyaz Saray'da ağırlanmaması gerektiği savunan protestocular, ellerindeki pankartlarla ziyareti protesto etti.

ABD'de darbeci Sisi protesto edildi

ABD'de yaşayan Mısırlıların organize ettiği protestoda, Mısır hapishanelerinde tutuklu bulunan kişileri sembolize eden kıyafetler giyen bazı protestocular, eylemin sonunda ellerindeki güvercinleri gökyüzüne saldı.

MISIR ASILLI ABD VATANDAŞI KONUŞMA YAPTI

Protesto gösterisinde, daha önce Mısır'da cezaevinde kaldığı dönemde 1 yıl açlık grevi yapan Mısır asıllı ABD vatandaşı Muhammed Sultan da bir konuşma yaptı.

Sultan, Mısır'da çok sayıda kişinin haksız yere hapis yattığını ve ABD'nin Kahire yönetimine sağladığı askeri yardımları kesmesi gerektiğini dile getirdi.  Protestocular daha sonra dağıldı.

ABD'de darbeci Sisi protesto edildi

ABD'de çok sayıda insan hakları örgütünün bir araya gelerek organize ettiği bir başka protestonun da bugün Beyaz Saray önünde yapılacağı bildirildi.

Başkanlık koltuğuna oturduktan birkaç gün sonra Sisi ile telefonda görüşen Trump, ikili ve bölgesel ilişkileri konuşmak ve DEAŞ'la mücadeleyi ele almak için Mısır Cumhurbaşkanını Washington'a davet etmişti.

ABD'de darbeci Sisi protesto edildi

ABD'de darbeci Sisi protesto edildi

ABD'de darbeci Sisi protesto edildi

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