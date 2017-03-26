ABD'de gece kulübüne saldırı düzenlendi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde bulunan Cincinnati kentindeki Cameo gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi.

13 KİŞİ YARALANDI

Saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği en az 13 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı VİDEO

SALDIRGAN KAÇTI

Saldırganın kaçarak uzaklaştığı belirtildi. Saldırının ardından polis gece kulübün çevresini kapattı.

"KORKUNÇ BİR OLAY"

Yetkililer, saldırıda bazılarının ciddi bir şekilde yaralandığını açıkladı. Cincinnati polis yetkilisi Paul Neudigate olayla ilgili, "Gece kulübünde meydana gelen ve birçok yaralının olduğu korkunç bir olayın içerisindeyiz. Soruşturma birimlerimizin bu konuyu araştırması bütün gece sürecek. Ayrıca birçok görgü tanığı olay yerinden kaçtı, ancak biz konuşabilecek tanıkları arıyoruz." diye konuştu.



