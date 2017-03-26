taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.383
USD
3,6078
EURO
3,8987
ALTIN
144,44
PETR
50,9500

ABD'de gece kulübüne saldırı düzenlendi

ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı yapıldı. 1 ölü, 13 yaralı olduğu belirtildi.

26.03.2017 - 11:25
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD'de gece kulübüne saldırı düzenlendi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde bulunan Cincinnati kentindeki Cameo gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi.

ABD'de gece kulübüne saldırı düzenlendi

13 KİŞİ YARALANDI

Saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği en az 13 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı VİDEO

ABD'de gece kulübüne saldırı düzenlendi

SALDIRGAN KAÇTI

Saldırganın kaçarak uzaklaştığı belirtildi. Saldırının ardından polis gece kulübün çevresini kapattı.

"KORKUNÇ BİR OLAY"

Yetkililer, saldırıda bazılarının ciddi bir şekilde yaralandığını açıkladı. Cincinnati polis yetkilisi Paul Neudigate olayla ilgili, "Gece kulübünde meydana gelen ve birçok yaralının olduğu korkunç bir olayın içerisindeyiz. Soruşturma birimlerimizin bu konuyu araştırması bütün gece sürecek. Ayrıca birçok görgü tanığı olay yerinden kaçtı, ancak biz konuşabilecek tanıkları arıyoruz." diye konuştu.

ABD'de gece kulübüne saldırı düzenlendi

ABD'de gece kulübüne saldırı düzenlendi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'dan İngiltere'ye Brexit çıkışı

Fransa'dan İngiltere'ye Brexit çıkışı

65
Bakan Kılıç'tan Gatasaray Genel Kurulu'na tepki

Bakan Kılıç'tan Gatasaray Genel Kurulu'na tepki

178
Türkiye'ye yeni göç dalgası

Türkiye'ye yeni göç dalgası

255
Cem Özdemir hayır oyu istedi

Cem Özdemir hayır oyu istedi

338
Rusya'da araç kullanırken canlı yayın yapan kız öldü

Rusya'da araç kullanırken canlı yayın yapan kız öldü

27
Bahçeli: Kıt imkânlarla bir mücadele yürütüyoruz

Bahçeli: Kıt imkânlarla bir mücadele yürütüyoruz

80
Murat Dalkılıç'tan ahlaksız mesajlar hakkında açıklama

Murat Dalkılıç'tan ahlaksız mesajlar hakkında açıklama

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM