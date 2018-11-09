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ABD'de halk Rusya soruşturması için sokağa döküldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Savcı Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturmasını tamamlamasına izin vermesi talebiyle New York dahil birçok kentte yüz binlerce kişi tarafından gösteriler yapıldı.

AA | 09.11.2018 - 12:35..
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Birçok eyalette akşam saatlerinde sokağa çıkan yüz binlerce kişi, Trump'ın Rusya soruşturmasına müdahale etmemesini ve Özel Savcı Robert Mueller'in, Rusya'nın ABD seçimlerine karıştığı yönündeki iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamlamasına izin vermesini istedi.

ABD'de halk Rusya soruşturması için sokağa döküldü

NEW YORK'TA PROTESTO

"Hiç kimse hukukun üstünde değildir." sloganı altında düzenlenen protestoların adreslerinden biri de New York oldu. Times Meydanı'nda buluşan binlerce New York'lu 7. Cadde boyunca Union Meydanı'na yürüdü. "Mueller'in üzerinden elinizi çekin" sloganı atarak yürüyen göstericiler, "Anayasayı koruyun", "Mueller'i koruyun", "Trump/Pence gitmeli" ve "Trump hukukun üstünde değil" ifadelerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

ABD'de halk Rusya soruşturması için sokağa döküldü İZLE

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Ayrıca, ABD'deki ara seçimlerden bir gün sonra düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Trump'la tartışan CNN muhabiri Jim Acosta'nın Beyaz Saray akreditasyonun askıya alınmasına da tepki gösteren protestocular, "Basını rahat bırakın" diye slogan attı. Gösteriler esnasında New York polisi de yoğun güvenlik önlemleri aldı.

ABD'de halk Rusya soruşturması için sokağa döküldü

ADALET BAKANI'NIN İSTİFASI FİTİLİ ATEŞLEDİ

Protestoları tetikleyen asıl unsur ise daha önce Rusya soruşturmasından çekilen Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın önceki gün Trump'ın isteği üzerine istifasını açıklaması oldu. Sessions'ın yerine geçici olarak atanan Matthew Whitaker soruşturmanın boyutunu düşürme çağrısı yapmıştı.

Trump da dün yaptığı açıklamada, Rusya soruşturmasını istediği zaman sona erdirebileceğini belirterek, "Bunu yapmak istemiyorum çünkü durdurmayı sevmiyorum. Bu soruşturma utanç verici. Hiç başlamamalıydı çünkü ortada bir suç yok." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de halk Rusya soruşturması için sokağa döküldü

ABD'de halk Rusya soruşturması için sokağa döküldü

ABD'de halk Rusya soruşturması için sokağa döküldü

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