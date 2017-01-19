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Dolar ABD'deki hızlı faiz artışı sinyalleriyle yükseldi

Trump'ın Amerikan başkanlığı koltuğuna oturmasına bir gün kala FED'in faiz sinyali doların düşüş eğilimini tersine çevirdi.

19.01.2017 - 09:02
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Dolar ABD'deki hızlı faiz artışı sinyalleriyle yükseldi

Dolar ABD'deki hızlı faiz artışı sinyalleriyle yükseldi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in faiz artışlarının beklentilerden daha hızlı yapılması gerektiğini belirten konuşmasının ardından küresel piyasalarda yükselen dolar 3.80 lirayı, euro da 4.05 lirayı aştı.

Fed Başkanı Janet Yellen, yaptığı bir konuşmada faiz oranlarını "önümüzdeki iki yıl içinde bir kaç kez" artırmasını beklediğini ifade etti.

Yellen, faiz artışlarını yapmakta gecikmenin, enflasyon ve mali istikrarsızlık nedeni olabileceği uyarısında bulundu.

TRUMP'IN BAŞKANLIĞA GELECEK OLMASI SINIRLADI

Fed Başkanı'nın açıklamalarının ardından yükselen dolardaki artış, "güçlü dolar hakkında endişelerini" açıklayan Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasına yalnızca bir gün kalması nedeniyle sınırlı kaldı.

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