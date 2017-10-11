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ABD'de İngiliz ırkçısı protesto edildi

İngiliz Savunma Birliği (EDL)'nin kurucusu Tommy Robinson Columbia Üniversitesi'nde telekonferans ile katıldığı programda protesto edildi.

11.10.2017 - 11:31
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Avrupa'da yükselen ırkçılığın İngiltere'deki en büyük sorumlularından olan İngiliz Savunma Birliği (EDL)'nin kurucusu Tommy Robinson Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinliğe telefonkerans ile katıldı. Irkçı politikacı skandal sözlerin altına imzasını attı.

"23 BİN MÜSLÜMAN 50 NAZİ'DEN DAHA TEHLİKELİ"

Konuşmasında savunduğu fikirleri gizlemeyen ırkçı Robinson Müslümanların Avrupa toplumları için tehlikem arzettiğini söyledi.

ABD'de İngiliz ırkçısı protesto edildi

ABD'de İngiliz ırkçısı protesto edildi VİDEO

Irkçı politikacı, "İngiltere'de terör tehlikesi listesinde 50 Nazi'nin ismi yer alıyor. Buna karşılık 23 bin Müslüman da bu listede. Bu iki konuyu karşılaştırmak bile gerçekten gülünç, karşılaştırılamayacak iki mesele. Bu gerçekten ciddi bir tehlike ve bu tehlikeye karşı önlemler alınmalı. Bu bağlamda Suudi Arabistan onlar için büyük bir finansör ve öncelikle bunu kesmeli, camiilerin, mescidlerin ve medreselerin yapılmasına finanse edilmesine izin vermemeliyiz. Onların faşizmine son vermeliyiz" açıklamasını yaptı.

"TOPLUMUMUZDA YERLERİ YOK"

İngiliz ırkçısı bu sözlerle de yetinmeyerek Müslümanların hemen hemen hepsini terörist ilan etti.

Westminister köprüsü'nde gerçekleşen terör eylemini işaret eten Robinson, "o Köprüden gelen geçen herkesi tanırdık. Bizden, içimizden insanlardı. Ancak şimdi o saldırı nedeniyle bölgeden geçmeye insanlar korkuyor. Buna kimsenin hakkı yok. Bizi bu duruma getiren insanların toplumumuzda yeri yok, burada olmamalılar". dedi.

ABD'de İngiliz ırkçısı protesto edildi

"TRUMP ORTA DOĞU TERÖRÜNE KARŞI MÜCADELE EDEN TEK LİDER"

Irkçı politikacının skandal sözleri bununla da sınırlı kalmadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın eleştirilmesine sert tepki gösteren Robinson, Trump'ın Orta Doğu terörüyle mücadele eden ilk ve tek lider olduğunu savundu.

"Trump Ortadoğu'da gerçeklelşen ve izleri bizim ülkelerimize kadar gelen bu olaylara tepki gösteren büyük ilk ve tek liderdir. Trump'ı niçin eleştiriyorunuz" açıklamasını yaptı

ABD'de İngiliz ırkçısı protesto edildi

ROBİNSON'A TEPKİLER

Irkçı politikacı Tommy Robinson'un konuşmasından önce ve sonra protestolar düzenledi.

ABD'de İngiliz ırkçısı protesto edildi

ABD'de İngiliz ırkçısı protesto edildi

Columbia üniversitesi bahçesinde pankartlarla yürüyen ırkçılık karşıtı göstericiler Robinson'a tepki gösterirken, konferansın gerçekleştiği sırada sahnede "BlackLivesMatter" aktivistleri ellerinde poster ve afişlerle ırkçılık karşıtı eylemler gerçekleştirdi.

ABD'de İngiliz ırkçısı protesto edildi

ABD'de İngiliz ırkçısı protesto edildi

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