ABD'de ırkçı polis açığa alındı

ABD'de siyahilerle polislerin zaman zaman karşı karşıya geldiği kentlerden biri olarak bilinen Baltimore, yeni bir polis şiddeti ile kamuoyunun gündemine geldi.

ÖNCE DARP ETTİ SONRA GÖZALTINA ALDI

Cumartesi sabahı meydana geldiği belirtilen ve Amerikan medyasına pazar günü düşen video görüntülerine göre Baltimore'da kontrol yapan bir grup polisin birkaç siyahi Amerikalıyı sorgulamaya çalıştığı görülüyor.

Bu sırada siyahi bir polisin siyahi bir Amerikalı ile tartışmaya başladığı ve tartışma devam ederken bu kişiyi yumruklamaya başladığı kameraya yansıyor. Şüpheliyi yere yatırdıktan sonra ellerini bağlayan polis daha sonra söz konusu kişiyi gözaltına alıyor.