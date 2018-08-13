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ABD'de ırkçı polis açığa alındı

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde siyahi bir Amerikalıyı döven polisin, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açığa alındığı bildirildi.

AA | 13.08.2018 - 03:38..
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ABD'de siyahilerle polislerin zaman zaman karşı karşıya geldiği kentlerden biri olarak bilinen Baltimore, yeni bir polis şiddeti ile kamuoyunun gündemine geldi.

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Cumartesi sabahı meydana geldiği belirtilen ve Amerikan medyasına pazar günü düşen video görüntülerine göre Baltimore'da kontrol yapan bir grup polisin birkaç siyahi Amerikalıyı sorgulamaya çalıştığı görülüyor.

Bu sırada siyahi bir polisin siyahi bir Amerikalı ile tartışmaya başladığı ve tartışma devam ederken bu kişiyi yumruklamaya başladığı kameraya yansıyor. Şüpheliyi yere yatırdıktan sonra ellerini bağlayan polis daha sonra söz konusu kişiyi gözaltına alıyor.

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