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ABD'de 'kanlı' Bağımsızlık Günü tatili

ABD’nin Chicago kentinde 4 gün süren bağımsızlık günü tatilinden meydana gelen silahlı saldırılarda 8 kişi öldürüldü, 55 kişi yaralandı.

05.07.2017 - 08:50
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abd

Chicago polisi, cuma günü mesai bitiminden salı gece yarısına kadar olan "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" tatili boyunca kent genelinde yaşanan silahlı saldırılara ilişkin rakamları açıkladı.

EK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İŞE YARAMADI

Kentteki en büyük silahlı saldırıların yaşandığı tatillerden olan Bağımsız Günü kutlamaları nedeniyle polisin aldığı ek güvenlik önlemleri can kaybı ve yaralı sayısını düşürmeye yetmedi.

Kentin özellikle güney kesimlerinde yoğunlaşan saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandı. Polis bir kişinin ölümü ile sonuçlanan Kuzey Lawndale bölgesindeki bir saldırıyla ilgili bir adet AK-47 tüfek ele geçirdi.

Polis verilerine göre kentte yılbaşından bu yana silahlı saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 319, yaralananların sayısı ise 1509’e yükseldi.

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