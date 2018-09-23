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ABD'de otobanda yüzlerce ölü balık bulundu

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde bir otoban üzerinde sayıları yüzleri geçen ölü balık bulundu. Ölü balıkların Florence Kasırgası tarafından bölgeye getirildiği açıklandı.

Haber Merkezi | 23.09.2018 - 15:47..
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ABD'yi yıkıp geçen Florence Kasırgası ülkeyi terk etti ancak gerisinde büyük bir enkaz bıraktı. Yüzlerce milyar dolarlık enkazın yaraları sarılmaya çalışılıyor olsa da gün geçtikçe yeni gelişmeler ortaya çıkyıor.

Kuzey Karolina'da bir otoban üzerinde yüzlerce ölü balık bulundu.

ABD'de otobanda yüzlerce ölü balık bulundu

ABD'de otobanda yüzlerce ölü balık bulundu ViDEO

OTOBANI TEMİZLEDİLER

Yüzlerce balık yolun kenarlarında telef olmuş vaziyette bulundu. Yol emniyetini tehlikeye atan balıklar yetkililere haber verildi. Olayyerine gelen ekipler bölgede tazyikli su ile temizlik yaptı. Ölü balıkların Florence kasırgası ile bölgeye deniz ve göllerden çekilerek gelindiği belirtildi.

ABD'de otobanda yüzlerce ölü balık bulundu

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