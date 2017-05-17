ABD'de PKK yandaşlarına meydan dayağı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerinin belirleneceği Meclis Genel Kurulu seçiminde sonuçlar belli oldu.

ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto için toplanan terör yandaşları bir Türk vatandaşına saldırdı.

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ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Trump'la yaptığı görüşmenin ardından, bir ara kısa süreliğine de olsa Türk vatandaşlarla bir araya geldi.