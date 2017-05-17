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ABD'de PKK yandaşlarına meydan dayağı

ABD'de terör örgütü PKK'nın propagandasını yapıp Türkiye aleyhinde slogan atan örgüt yandaşları, dövülerek dağıtıldı.

17.05.2017 - 07:09
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ABD'de PKK yandaşlarına meydan dayağı

abd

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde toplanan terör örgütü PYD/PKK yandaşları izinsiz gösteri ve taşkınlık yaptı.

ABD'de PKK yandaşlarına meydan dayağı VİDEO

TERÖR PAÇAVRALARIYLA SLOGAN ATTILAR

Büyükelçilik Rezidansı önünde toplanan ve ellerinde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posterleri ile YPG paçavraları taşıyan az sayıdaki terör örgütü destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişi esnasında Türkiye aleyhine slogan atmaya başladı.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

ABD polisinin yetersiz güvenlik önlemi aldığı ve terör örgütü yandaşlarının tahriklerine müdahale etmediği esnada çıkan arbedede Alp Kenan Dereci adlı Türk vatandaşı başından yaralandı.

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