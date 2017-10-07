ABD'de polis şiddeti sürüyor

Gün geçmiyor ki ABD'de bir polis şiddeti meydana gelmesin. Polislerin neredeyse sınırsız yetkilere sahip olduğu ABD'de keyfi silah kullanımı ve beraberinde şiddet meydana geldi.

Teslim olan şüpheliyi vuran ABD polisi - VİDEO

TESLİM OLAN ADAMA ATEŞ AÇILDI

Bir ihbar üzerine bölgede bulunan polisler, şüpheli bir adamı durdurdular. Adam bir evin köşesinde beklerken elinde silah olduğunu farkettiler. Bunun üzerine kendi silahlarını çeken polisler adama teslim olması yönünde ihtar verdi.

Adam polisleri dinleyerek iki elini de havaya kaldırdı, iddiaya göre elindeki silahı bırakmadı. Bunun üzerine polis memurları adamın üzerine, teslim olmasına rağmen, mermi yağdırdı. Vücuduna isabet eden mermiler sonucu adam yere yığıldı kaldı.

ŞÜPHELİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Polisin ateş açtığı adam yerde hareketsiz kalırken, olayın ardınadn gözaltına alınarak hastaneye kaldırıldı. Adamın durumun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken olayın görüntüleri yine tartışma konusu oldu.

Polislere uyguladıkları keyfi silah kullanımı sebebiyle tepkiler yağarken, ellerini kaldırmış ve teslim olmuş bir kişiye ateş açılması sebebiyle de soruşturulma açılması talep ediliyor. Kuzey Karolina emniyeti ise şüphelinin elinde silah bulunduğu için ateş açıldığını belirtti.