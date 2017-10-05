taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.300
USD
3,5734
EURO
4,1926
ALTIN
146,44
PETR
56,2800

ABD'de polis siyahi adamı öldürdü

ABD'de bir polis şüpheli gördüğü bir adamı, çevirmeden kaçtığı için silahla ateş açarak öldürdü.

05.10.2017 - 17:27
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin en büyük sorunlarından biri olan polis şiddeti kendini yine gösterdi. Bir polis memuru Utah eyaletinde siyahi bir adamı şüpheli görerek çevirdi, adamın üzerinden bıçak çıktı.

ADAM KAÇTI POLİS MERMİ YAĞDIRDI

Siyahi adamın üzerinden bıçak bulan polis adamı tutuklayacaktı ki bir anda polisin elinden kaçtı, hızla izini kaybetttirmeye çalıştı. Polis dur ihtarında bile bulunmadan adamın kaçışını engellemek için üzerine mermi yağdırdı. Siyahi adamın üzerine polis üç el ateş açarken, adam kanlar içinde yerde kaldı.ABD'de polis siyahi adamı öldürdü

ABD'de polis siyahi adamı öldürdü VİDEO

YARALI HALDE TUTUKLANDI

Olayın ardından polisler hemen adamın yanına toplandı, yaralarını kontrol etti. Vücudunda adece üç yara izi farkeden polisler bu duruma aldırış etmeden adamı kelepçeleyerek gözaltına aldılar. Karakoldan önce geç kalınarak hastaneye getiirlen adam burada hayatını kaybetti.

ABD'de polis siyahi adamı öldürdü

ABD'de polis siyahi adamı öldürdü

ABD'de polis siyahi adamı öldürdü

POLİS ŞİDDETİ YİNE ABD GÜNDEMİ

Olayın ardından emniyet birimleri polisler hakkına inceleme başlatırken, görüntülerin internet ortamında yayılması yine polis şiddeti tartışmalarını eraberinde getirdi. Polisin uyarı yapmadan sırtına ateş açması direkt olarak öldürmeye yönelik hamle şeklinde değerlendiriliyor.

İlginizi Çekebilir
Şempanze, eşini öpen bakıcıya saldırdı
Ukrayna'da bir hayvanat bahçesinde yaşayan Romeo adlı şempanze, bakıcının eşini öpmesine sinirlenip, bakıcıyı darp etti.
Avusturya'da burka yasağı sokak sanatçılarını da etkiledi
Avusturya'da 1 Ekim'de yürürlüğe giren "burka yasağı", başkent Viyana'nın önemli caddelerindeki müzisyenleri de olumsuz etkiledi.
Guatemala'da nehirden çöp akıyor
Guatemala'nın San Andrés Itzapa bölgesinde halkın kullandığı nehir oldukça sağlıksız bir hal aldı.
Katalan lider: Tutuklanmaktan korkmuyorum
Katalonya bölgesi lideri Carles Alman gazete Bild’e yaptığı açıklamada "Tutuklanmaktan korkmuyorum." dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan belediye başkanlarına uyarı

Erdoğan'dan belediye başkanlarına uyarı

451
Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

126
İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

120
Muğla'da 5 terörist öldürüldü

Muğla'da 5 terörist öldürüldü

189
Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti

Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti

273
Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı

Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı

115
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

174
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM