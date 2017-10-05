ABD'nin en büyük sorunlarından biri olan polis şiddeti kendini yine gösterdi. Bir polis memuru Utah eyaletinde siyahi bir adamı şüpheli görerek çevirdi, adamın üzerinden bıçak çıktı.

ADAM KAÇTI POLİS MERMİ YAĞDIRDI

Siyahi adamın üzerinden bıçak bulan polis adamı tutuklayacaktı ki bir anda polisin elinden kaçtı, hızla izini kaybetttirmeye çalıştı. Polis dur ihtarında bile bulunmadan adamın kaçışını engellemek için üzerine mermi yağdırdı. Siyahi adamın üzerine polis üç el ateş açarken, adam kanlar içinde yerde kaldı.

ABD'de polis siyahi adamı öldürdü VİDEO

YARALI HALDE TUTUKLANDI

Olayın ardından polisler hemen adamın yanına toplandı, yaralarını kontrol etti. Vücudunda adece üç yara izi farkeden polisler bu duruma aldırış etmeden adamı kelepçeleyerek gözaltına aldılar. Karakoldan önce geç kalınarak hastaneye getiirlen adam burada hayatını kaybetti.

POLİS ŞİDDETİ YİNE ABD GÜNDEMİ

Olayın ardından emniyet birimleri polisler hakkına inceleme başlatırken, görüntülerin internet ortamında yayılması yine polis şiddeti tartışmalarını eraberinde getirdi. Polisin uyarı yapmadan sırtına ateş açması direkt olarak öldürmeye yönelik hamle şeklinde değerlendiriliyor.