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ABD'de Ramazan etkinliğine izin çıkmadı

ABD'de her yıl Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Ramazan etkinliği, Rex Tillerson'ın engellemesi nedeniyle yapılmayacak.

27.05.2017 - 11:36
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REX

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, son 18 yıldır neredeyse her Ramazan ayında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın evsahipliğini yaptığı Ramazan etkinliğinin düzenlenmesini reddetti.

İFTAR YA DA ÖZEL MERASİM

1999 yılından bugüne kadar bir kaç istisna dışında her yıl ABD Dışişleri Bakanlığı ramazan ayı için iftar veriyor ya da Ramazan bayramı için özel bir merasim düzenliyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın evsahipliği yaptığı Ramazan etkinliklerine ABD Kongresi üyeleri, müslüman topluluklar, ABD'deki Müslüman ülkelerin diplomatları ve üst düzey yetkilileri katılıyordu.

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