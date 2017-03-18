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ABD'de robot dehşeti

Michigan eyaletinde kontrolden çıkan bir robot, 57 yaşındaki teknisyen kadını kafatasını ezerek öldürdü.

18.03.2017 - 17:32
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abd

Amerika'nın Michigan eyaletinde bir araba parçaları üreticisindeki robot, kontrolden çıktı.  Independent'ın haberine göre, 12 yıldır firmada teknisyen olarak çalışan Wanda Holbrook tesisin 100 numaralı bölümündeyken bir anda çözülemeyen şekilde robot hareket etmeye başladı.

KAFATASINI EZDİ

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, normalde bölümdeki hücreler güvenlik kapılarıyla ayrılıyordu ancak kapılar henüz çözülemeyen bir şekilde açıldı. Kadını sıkıştıran robot, Wanda'nın başına bir römork parçası fırlatarak kafatasının ezilmesine neden oldu.

KADININ EŞİ 5 ROBOT FİRMASINA DAVA AÇACAK

Olayın ardından soruşturma açılırken, ölen teknisyenin eşi 5 robot firmasına dava açacak.

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