ABD'de sadece Hakan Atilla yargılanacak

New York'ta devam eden dava sürecinde jüri seçimlerine başlandı. Atilla ve avukatları jüri seçimi için mahkemede hazır bulundu.



Jüri seçimine başlanmadan önce Yargıç Richard Berman davada yargılanacak tek sanığın Atilla olacağını duyurdu.

SARRAF YİNE HAKİM KARŞISINA ÇIKMADI

Bir süredir duruşmalara katılmayan Sarraf bugün de hakim karşısına çıkmadı. ABD basınında Sarraf'ın suçunu kabul ederek savcılıkla işbirliği yapacağı yönünde haberler yer almıştı.

JÜRİ ADAYLARINA SORULAN SORULAR

Berman, jüri seçiminin hemen ardından başlayacak duruşmanın 3 ila 4 hafta süreceğini söyledi.

Jüri seçimine, seçmen ya da ehliyet numarasına göre mahkemeye davet edilen yaklaşık 80'den fazla ABD vatandaşı çağrıldı. Yargıç Berman, jüri adaylarına sorular yöneltmeden önce onlardan yemin etmelerini istedi.

Jüri adaylarına savunma, savcılık ve iddianamede adı geçen kişi ve kuruluşlarla herhangi bir bağlantılarının olup olmadığı soruları da yöneltildi.

Jüri adaylarına dağıtılan 9 sayfalık dökümanda adı geçen kişi ve kuruluşları ile bağlantılarının olup olmadıkları da soruldu.